Bestuurder (19) die meerdere dagen op rotonde drift, speelt rijbewijs kwijt: “Hij bracht andere weggebruikers in gevaar”

Oostende - De politie kon een wegpiraat identificeren die meermaals al driftend de rotonde aan de Visserskaai in Oostende pakte. De negentienjarige jongeman speelde zijn rijbewijs alvast voor vijftien dagen kwijt.

De politie kreeg de voorbije dagen verschillende meldingen van handelaars in de buurt van de vernieuwde rotonde aan de Visserskaai in Oostende. Zij merkten namelijk dat die uitnodigde voor roekeloos rijgedrag. Uit onderzoek bleek dat het om één en dezelfde bestuurder ging die de rotonde verschillende keren al driftend had genomen. “Door zijn onaangepast en roekeloos rijgedrag bracht hij de andere weggebruikers in gevaar”, klinkt het bij de Oostendse politie.

De jonge bestuurder is een negentienjarige man uit Oostende. De politie stelde verschillende processen-verbaal tegen de man op. Het parket werd verwittigd en zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Hij zal zich later nog voor de politierechter moeten verantwoorden ook.