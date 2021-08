Russische dissident Sergej Kovalev overleden

De Russische bioloog, activist en dissident Sergej Kovalev is maandag op 91-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de meest vooraanstaande figuren in de voormalige Sovjet-Unie die actie voerden voor democratie. Hij werd daarvoor naar strafkampen gestuurd.

Na de val de Sovjet-Unie werd hij in 1994 door de nieuwe leider van Rusland, Boris Jeltsin, tot voorzitter gemaakt van een officiële mensenrechtencommissie. Maar hij verloor die post weer toen hij de oorlog in Tsjetsjenië fel bekritiseerde. Later uitte hij ook herhaaldelijk kritiek op de huidige president Vladimir Poetin.

Kovalev was ook enige tijd voorzitter van de mensenrechtenorganisatie Memorial. De beweging, die door de regering inmiddels is bestempeld als ‘buitenlandse agent’, prees Kovalev op Facebook als iemand “die altijd en overal trouw was aan het idee van de mensenrechten, in tijden van oorlog, van vrede, in de politiek en in het dagelijkse leven”.