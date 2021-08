Man aangehouden voor incident met vrouw aan eroshuis in Genk

Genk - De onderzoeksrechter in Tongeren heeft een man aangehouden en opgesloten in de gevangenis op verdenking van betrokkenheid bij een incident aan een eroshuis op de Hasseltweg in Genk afgelopen donderdagavond. Dat maakte politie CARMA (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Bree, Bocholt, Kinrooi) maandag bekend. Bij het incident raakte een 29-jarige vrouw gewond. Ze verkeerde niet in levensgevaar.

De gewonde vrouw was donderdagavond rond 20.30 uur aangetroffen in de buurt van het eroshuis op de Hasseltweg. De hulpdiensten brachten haar voor verzorging over naar het ziekenhuis. Het gerechtelijk lab deed ter plaatse een sporenonderzoek. Na de schermutseling werd een signalement verspreid van een voertuig met mogelijk twee betrokkenen aan boord.

De verdachten waren in een auto in de richting van Hasselt weggereden. De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) kon even later in Hasselt een man en een vrouw arresteren. De auto werd getakeld. De man en de vrouw werden voor verhoor en verder onderzoek naar het commissariaat in Genk overgebracht. Het parket van Limburg besliste de man bij de onderzoeksrechter voor te leiden. Die hield hem aan en sloot hem op.