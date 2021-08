Unia opent dossier tegen Sporza-journalist Eddy Demarez na uitspraken over Belgian Cats

Unia heeft maandag een twintigtal klachten ontvangen omtrent de uitspraken van Sporza-journalist Eddy Demarez over de Belgian Cats, de nationale basketbalploeg bij de vrouwen. Het Gelijkekansencentrum heeft inmiddels een dossier geopend, en bekijkt of er juridische stappen gezet zullen worden.

Demarez deed zaterdagmiddag denigrerende uitspraken over de geaardheid van de speelsters van de Belgian Cats, en maakte daarbij ook opmerkingen over het uiterlijk van enkele van hen. Dat gebeurde vlak na een uitzending van de thuiskomst van onder meer de Cats en de Red Lions, waarbij Demarez commentaar gaf.

Gelijkekansencentrum Unia ontving inmiddels al een twintigtal klachten over die uitspraken, en opent nu een dossier. “Het gaat om meldingen van burgers die de uitspraken van Eddy Demarez discriminatoir vinden”, aldus woordvoerder Anne Salmon aan onze redactie. De discriminatiegronden ‘seksuele geaardheid’, ‘fysieke kenmerken’ en ‘geslacht’ worden aangehaald. “We zullen nu een interne juridische analyse maken van die klachten, en bekijken of er inderdaad sprake is van discriminatie op die gronden. Onze juristen buigen zich over de arbeidswetgeving en de deontologische richtlijnen.”

“Onze collega’s verzamelen momenteel de verschillende elementen voor het onderzoek”, aldus Salmon. Pas daarna zullen we bekijken of er verdere juridische stappen nodig zijn, en een officieel antwoord geven aan de melders.” De Belgische basketbalbond liet zondag al weten te bekijken “of verdere juridische acties noodzakelijk zijn”, de speelsters vroegen om het ontslag van Demarez.

“We zullen proactief contact opnemen met de basketbalfederatie en de Belgian Cats, en bespreken of wij voor hen zullen optreden in deze zaak. Wij kunnen advies geven, of als facilitator optreden. De interne specialisten van Unia kunnen helpen bij die materie. Of er een rechtszaak van komt, kan ik niet zeggen. Morgen (dinsdag, red.) maken we een stand van zaken op.”

