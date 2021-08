Voormalig toptalent van Barcelona wordt ploegmaat van Thomas Vermaelen bij Vissel Kobe

Bojan Krkic heeft een nieuwe club gevonden. De intussen dertigjarige Spanjaard gaat in Japan aan de slag bij Vissel Kobe, het team van Rode Duivel Thomas Vermaelen. De aanvaller, ooit een toptalent bij FC Barcelona, heeft er de laatste jaren een erg wisselvallig parcours opzitten en zat sinds begin dit jaar zonder club.

Het jeugdproduct van de Catalanen slaagde er nooit helemaal in door te breken. Hij was behalve bij Barcelona ook actief bij AS Roma, AC Milan, Ajax, Stoke City, Mainz, Alaves en Montréal CF. Bij die laatste club vertrok hij begin 2021.

Bij Vissel Kobe, momenteel derde in de Japanse J1 League, vindt hij zijn oud-ploegmakker Andrés Iniesta terug.