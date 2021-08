Franse priester vermoord door man die al verdacht werd van brandstichting in kathedraal

In het Franse departement Vendée is maandag het levenloze lichaam van een priester aangetroffen. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft op Twitter gezegd dat het gaat om een “dramatische moord”. Een man zou zichzelf hebben aangegeven bij de lokale gendarmerie. De verdachte was al onder gerechtelijk toezicht geplaatst in het kader van het onderzoek naar de brand in de kathedraal van Nantes in juli 2020.

“Een man kwam halverwege de ochtend naar het politiebureau van Mortagne-sur-Sèvre en zei dat hij een geestelijke had vermoord”, zegt een bron dicht bij de zaak. De man was al onder gerechtelijk toezicht geplaatst in het kader van het onderzoek naar de brand in de kathedraal van Nantes in juli 2020, aldus dezelfde bron.

Emmanuel A, die als vluchteling naar Frankrijk kwam en vrijwilliger was bij het bisdom Nantes, gaf eerder al toe dat hij achter de brand in de kathedraal van Nantes op 18 juli 2020 zat. Hij werd aanvankelijk in voorlopige hechtenis genomen, alvorens te worden vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Het 60-jarigeslachtoffer, lid van de religieuze gemeenschap Montfortain in de gemeente Saint-Laurent-sur-Sèvre, ontving de man “al enkele maanden”, bevestigt een politiebron naar aanleiding van een bericht op de nieuwswebsite Valeurs Actuelles.

“Ik wil mijn steun betuigen aan de katholieken in ons land na de dramatische moord op een priester in de Vendée”, aldus minister Darmanin op Twitter. “Ik begeef me ter plaatse.”

Tout mon soutien aux catholiques de notre pays après le dramatique assassinat d’un prêtre en Vendée. Je me rends sur place. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 9, 2021

Marine Le Pen, de voorzitter van het extreemrechtse Rassemblement National, reageerde onmiddellijk op Twitter: “In Frankrijk kan men illegaal zijn, de kathedraal van #Nantes in brand steken, nooit worden uitgewezen, en recidiveren door een priester te vermoorden”, tweette ze. Ze hekelt het “complete falen van de staat en Gérald Darmanin”.

En France, on peut donc être clandestin, incendier la cathédrale de #Nantes, ne jamais être expulsé, et récidiver en assassinant un prêtre.



Ce qui se passe dans notre pays est d’une gravité sans précédent : c’est la faillite complète de l’Etat et de @GDarmanin. MLP #Vendée https://t.co/RDYXzEKLKl — Marine Le Pen (@MLP_officiel) August 9, 2021

De minister van Binnenlandse Zaken antwoordde onmiddellijk op Twitter: “Deze buitenlander kon ondanks zijn uitzettingsbevel niet worden uitgezet zolang zijn gerechtelijk toezicht niet was opgeheven. Hij beschuldigde Le Pen ervan “een polemiek te voeren zonder de feiten te kennen”.