Referee Department: “Teddy Teuma ontsnapte aan rood na kopstootje, maar VAR-ingreep was niet nodig”

In zijn wekelijkse analyse heeft het Referee Department van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag gecommuniceerd dat Union-aanvoerder Teddy Teuma een rode kaart had verdiend, zaterdag op het veld van Beerschot. De middenvelder ontsnapte met geel.

De Brusselaars zetten Beerschot vlot opzij met 0-3 op de derde speeldag, maar de wedstrijd had er op slag van rust helemaal anders uit kunnen zien. Bij een duel tussen Jan Van Den Bergh en Teddy Teuma in de 43e minuut gingen de poppetjes even aan het dansen.

De aanvoerder van Union duwde het leer na een felle tackle over de zijlijn. Beerschot kreeg de inworp, maar Van Den Bergh ging even zijn gram halen bij Teuma en ging hoofd aan hoofd staan. Teuma reageerde daarop met een knikkende beweging richting de verdediger van Beerschot.

Scheidsrechter Boterberg duwde Teuma de gele kaart onder de neus, maar dat het volgens het Referee Department gerust rood mogen zijn. “Dit fysiek en onsportief gedrag keuren we af. We verwachten een rode kaart voor de Union-speler, maar ook een gele kaart voor Van Den Bergh omdat hij de aanleiding is van deze situatie”, klinkt het.

De aanwezige videoref greep echter niet in. Dat was ook niet nodig, aldus het referee Department. “Een VAR-interventie wordt niet verwacht omdat een gele kaart voor Teuma geen ‘clear and obvious error’ is. Zijn reactie heeft namelijk een lage impact en intensiteit.”