Geen vlees meer op menu kantine Volkswagen

Volkswagen schrapt alle vlees in zijn kantine in Wolfsburg, vis zal wel nog af en toe op het menu staan.

Volgens de mededeling zijn de werknemers zelf vragende partij voor vegetarische alternatieven. En minder vlees eten is ook positief voor het milieu, klinkt het nog. In de kantoren van Volkswagen in Hannover is men trouwens al eerder overgeschakeld op vleesvrije menu’s.

VW produceerde zelf de curryworsten voor zijn bedrijfskantines, goed voor zeven miljoen stuks en meer dan 550 ton ketchup per jaar, bevestigt een woordvoerder van de autofabrikant.