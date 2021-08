Waanzin: 73 wedstrijden gespeeld, maar Pedri wordt na amper weekje vakantie alweer op training verwacht bij Barcelona

Meer dan zeventig wedstrijden speelde hij afgelopen seizoen voor Barcelona en de Spaanse nationale ploeg(en). Maar na amper een kleine week vakantie wordt de 18-jarige Pedri al opnieuw op training bij Barcelona, meldt het Spaanse AS maandag.

Amper 17 was hij, toen hij afgelopen zomer debuteerde voor Barcelona. Toch ontpopte Pedri zich in zijn eerste seizoen als Barça-speler tot een van de lichtpunten in de ploeg van Ronald Koeman. In liefst 52 wedstrijden kwam hij in actie voor de Blaugrana. Cijfers die kunnen tellen voor een tiener.

De goeie prestaties van Pedri in Catalonië gingen ook bij de Spaanse nationale ploeg niet onopgemerkt voorbij. In het najaar van 2020 haspelde hij nog enkele wedstrijden met de beloften af, maar in maart viel zijn eerste selectie voor de grote jongens in de bus. Enkele maanden later nam Luis Enrique Pedri ook nog eens mee naar het EK. Ook daar maakte de jonge strateeg indruk. De teller liep steeds verder op.

Alsof hij nog niet genoeg had gevoetbald, trok Pedri kort na het EK ook nog eens met de Spaanse U23 naar de Olympische Spelen in Tokio. Daar schopten de Spanjaarden het tot in de finale. De (verloren) wedstrijd van zaterdag tegen Brazilië werd zo de 73ste van Pedri in één seizoen.

Veel tijd om te rusten krijgt hij evenwel niet. Onder meer de Spaanse krant AS meldt dat Ronald Koeman zijn jonkie nog deze week opnieuw op training verwacht. De Nederlander kan Pedri goed gebruiken om het vertrek van Lionel Messi te helpen opvangen. Zaterdag start het seizoen van Barcelona met een wedstrijd tegen het Real Sociedad van Adnan Januzaj.