Slachtoffer fotografeert dief tijdens inbraak en herkent hem dag later op straat

Een 36-jarige man werd opgepakt op verdenking van twee inbraken in appartementen in Oostende. Bij de laatste werd hij op heterdaad betrapt, maar hij kon vluchten. Het slachtoffer herkende hem een dag later echter op straat.

Een opvallend verhaal vanuit Oostende afgelopen weekend. Daar brak een 36-jarige man die illegaal in het land verblijft zaterdagnacht in twee appartementen in. Bij een inbraak in de August Vermeylenstraat werd hij echter op heterdaad betrapt. De bewoner hoorde hem bezig en slaagde erin om een foto van de dader te maken. De man verwittigde de politie, maar de inbreker kon uiteindelijk wegvluchten.

Vreemd genoeg zag datzelfde slachtoffer de dader de dag nadien in Oostende wandelen. De man verwittigde de politie nogmaals en deze keer konden ze de dertiger inrekenen. Hij zou voor de onderzoeksrechter geleid worden met het oog op zijn aanhouding.