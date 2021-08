Zoon doodt vader met messteek in de hals in Waalse Châtelet

In het Waalse Châtelet heeft een 25-jarige zoon zondagnacht zijn 46-jarige vader gedood met een messteek in de hals.

Christophe S., 46, taekwondoleraar, stierf in de nacht van zondag op maandag in Châtelet, in een huis in de ruelle du Curé.

De tragedie zou volgens Waalse media hebben plaatsgevonden na een familieruzie. Het openbaar ministerie spreekt van veelvuldige conflicten en grote spanning tussen de betrokken gezinsleden.

Het slachtoffer, een taekwandoleraar, stierf niet onmiddellijk. Maar de hulp en de zorg van zijn vrouw en de toegesnelde hulpdiensten konden zijn dood niet voorkomen.

“Het is nog niet duidelijk of de zoon de bedoeling had om te doden”, zegt de procureur. “De zoon moet nog worden gehoord door de onderzoeksrechter. We weten ook niet waar de ruzie over ging. “