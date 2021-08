Kleinste baby ooit geboren mag na 13 maanden naar huis

Kwek Yu Xuan, die bij haar geboorte amper 212 gram woog en slechts 24 centimeter groot was, mag na dertien maanden ziekenhuis naar huis. Daarmee is ze voor zover bekend de kleinste baby ooit die de geboorte heeft overleefd.

De zwangerschap van Xu Yuans moeder Wong Mei Ling moest na 25 weken afgebroken worden omdat ze gediagnosticeerd werd met een gevaarlijk hoge bloeddruk. Xu Yuan werd met een keizersnede ter wereld gebracht. De baby had volgens het Nationale Universiteitsziekenhuis van Singapore slechts een kleine kans om te overleven.

Gedurende de eerste maanden in het ziekenhuis onderging Yu Xuan verschillende behandelingen en lag ze aan een aantal machines om te overleven. Nu is ze volgens haar artsen gezond genoeg om naar huis te mogen. Wel heeft het meisje een chronische longaandoening en zal ze nog een tijdje beademingshulp nodig hebben. Maar de verwachting is dat ook dat in de loop der tijd zal verbeteren.

Nu weegt Yu Xuan 6,3 kilo. “Tegen alle verwachtingen in heeft ze de mensen om haar heen geïnspireerd door haar doorzettingsvermogen en groei. Die maakten haar tot een bijzondere ’Covid-19-baby’, een straaltje hoop te midden van de crisis”, liet het ziekenhuis in een persverklaring weten.

Crowdfunding

Wong Mei Ling vertelde aan lokale media dat ze geschokt was bij de geboorte van Yu Xuan, omdat de zwangerschap van haar eerste kind, een nu 4-jarige jongen, normaal verliep. De ouders van Yu Xuan konden de kosten van haar behandeling opbrengen door via internet een beroep te doen op crowdfunding, die zo’n 230.000 euro opbracht.