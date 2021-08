Chipsrel uitgeklaard: “Diegem Sport kreeg géén schadeclaim van Croky”

Tweedenationaler Diegem Sport plaatste afgelopen weekend een opvallend statement op zijn website. De club zou een schadeclaim van chipsfabrikant Croky hebben ontvangen omdat ze “het logo van dit bedrijf oneigenlijk op haar website plaatste bij de berichtgeving over de bekercampagne van vorig seizoen”. “Dit bericht is foutief door Diegem Sport naar buiten gebracht”, zegt de Pro League nu.

“Diegem Sport ontving een claim van een derde partij vanwege het oneigenlijke gebruik van een auteursrechtelijk beschermde foto in een artikel op hun website over de Croky Cup”, laat de Pro League weten in een mededeling. “Croky, de Pro League en de KBVB benadrukken graag nog eens het belang van de amateurclubs voor de sportieve uitstraling en charme van de Croky Cup. Alle partijen hopen hiermee de situatie uitgeklaard te hebben.”

De derde partij in kwestie bleek uiteindelijk niet chipsfabrikant Croky, maar fotoagentschap Belga te zijn. Diegem Sport had een foto van de bekertrofee gebruikt en daarvoor een factuur gekregen. Die werd intussen al betaald.

Lees hier het volledige statement op de website van Diegem Sport:

K. Diegem Sport speelde zaterdagavond haar eerste wedstrijd voor de beker van België op het veld van derde amateurclub KAC Betekom.

Wist u trouwens, beste supporter, dat KDS samen met een heleboel andere clubs, een fikse boete van om en bij de 400 euro diende te betalen aan het bedrijf dat zijn naam verbonden heeft aan de beker van België? Wegens het misdrijf dat KDS het logo van dit bedrijf oneigenlijk op haar website plaatste bij de berichtgeving over de bekercampagne van vorig seizoen.

Dan denk je als deelnemende club aan de bekercompetitie dat je zo’n bedrijf een plezier doet met wat extra publiciteit op jouw site, met andere woorden: je beschouwt die mensen als partner, en dan krijg je vervolgens een klets om de oren.

Want waar is de meerwaarde voor een club als de onze, bij een eventuele vermelding van naam en beeltenis van een, volgens alle onderzoek, ongezonde snack voor jonge sporters? Even ongezond als de waarden van een bedrijf dat de websites van alle amateurclubs laat uitpluizen om vervolgens te cashen op de rug van de vele vrijwilligers die in deze moeilijke tijden hun club overeind proberen te houden.