Antivaxers bestormen gebouwen van BBC

Tientallen antivaxers hebben tijdens een demonstratie geprobeerd het oude hoofdkantoor van de BBC in Londen te bestormen.

Op een video is te zien hoe de politie de grootste moeite heeft om de demonstranten tegen te houden. Volgens het Brits dagblad The Mirror horen de demonstranten bij de onofficiële groep Official Voice.

Met het protest willen de demonstranten opkomen tegen de vaccinatiepaspoorten en de vaccinatie van kinderen.

Er zijn geen arrestaties verricht, maar agenten zijn aanwezig en zullen de situatie blijven volgen.