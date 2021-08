Club Brugge doet bod op Owen Otasowie, een jonge Amerikaanse middenvelder van Wolverhampton Wanderers

In zijn zoektocht naar versterking is Club Brugge uitgekomen bij Owen Otasowie, een 20-jarige Amerikaanse middenvelder van Wolverhampton Wanderers. Blauw-zwart bracht al een bod van 4 miljoen euro uit bij de club van Leander Dendoncker, maar dat werd nog niet aanvaard.

Owen Otasowie, een box-to-boxmiddenvelder, sloot al op zijn zestiende aan bij de jeugdopleiding van Wolverhampton. Bij zijn debuut in de Premier League tegen Chelsea vorig seizoen was hij meteen goed voor een assist. In totaal kwam hij tot zes wedstrijden in de Engelse hoogste klasse.

Eind vorig jaar werd Otasowie, die ook over de Engelse en Nigeriaanse nationaliteit beschikt, voor het eerst opgeroepen voor de Amerikaanse nationale ploeg. Zijn marktwaarde wordt momenteel op 1,5 miljoen euro geschat.

De jonge Amerikaan verdient overigens een centje bij met modellenwerk. Zo poseerde hij al voor kledingmerk Burberry.