Ruim 40 producten uit de schappen door pesticide: lijst met teruggeroepen producten blijft maar groeien

De lijst van voedingsmiddelen die worden teruggeroepen omdat ze te veel resten van het in Europa verboden gewasbeschermingsmiddel ethyleenoxide bevatten, wordt alsmaar langer. Nu wordt ook KIRI-smeerkaas uit de handel genomen, zo maakten het Voedselagentschap FAVV en het bedrijf Bel Belgium maandag bekend.

De terugroeping omvat smeerkaas van het merk KIRI in schaaltjes van 150 of 200 gram, die werd verkocht van 20 januari tot en met 21 juni 2021 in een hele reeks supermarkten (Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize ...). Consumenten wordt gevraagd de smeerkaas niet te consumeren en het product terug te brengen naar de winkel.

Het is de zoveelste terugroepactie in verband met ethyleenoxide. Dat is een desinfectiemiddel dat er onder meer voor kan zorgen dat producten niet gaan schimmelen. Het is in Europa niet toegelaten het product te gebruiken als gewasbeschermingsmiddel, maar in sommige andere landen mag dat wel nog.

De terugroepingen startten in 2020, nadat in loten sesamzaad die vanuit India waren ingevoerd, te veel resten van ethyleenoxide waren aangetroffen. Omdat sesamzaad meestal in kleine hoeveelheden verwerkt wordt in andere producten, volgden heel wat terugroepacties. Alleen al in 2020 werden 105 producten op basis van sesamzaad teruggeroepen, zo maakte het FAVV eerder bekend.

Intussen zijn de controles op ethyleenoxide uitgebreid naar andere producten, zoals specerijen, granen en zaden. Dat leidt tot nieuwe terugroepacties. Sinds begin juli waren er al meer dan veertig dergelijke terugroepingen, zo blijkt uit een overzicht op de website van het FAVV. Vaak ging het om producten met ijs, maar bijvoorbeeld ook verschillende Bicky-sauzen werden teruggeroepen.

Ethyleenoxide is bij gebruik in kleine hoeveelheden niet meteen gevaarlijk. Maar bij langdurig gebruik en in grote hoeveelheden kan het product kankerverwekkend zijn, aldus het FAVV. Het spreekt van een “potentieel chronisch risico”. Dat betekent dat “er een risico voor de gezondheid kan zijn wanneer consumenten de niet-conforme producten op regelmatige basis en in grote hoeveelheden consumeren”.