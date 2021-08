De Belg die voor landgenoten 1 eurohuisjes regelt in Italië: “Alles stond hier nog. Enkel het lijk was weggehaald””

De laatste vier jaar kochten 84 Belgen in Acquaviva een huis voor 1 of enkele duizenden euro’s. In sommige straten zijn er zelfs kleine Belgische wijkjes, waar ze huis aan huis naast elkaar wonen. Vrijwel iedereen kocht met de hulp van Flavio Cioffi, een flamboyante autohandelaar uit Wallonië die van bijna élk huis in het dorp weet wie er woont en hoeveel er betaald werd. “Sommigen vragen nog 9.000 euro voor een krot, maar zo werkt het niet: ik bepaal hier de prijzen van de huizen.”

“Belge, Belge, Belge, Français, Anglais, Belge, Belge.”We staan in de Via Francesco Crispi in Acquaviva en kijken hoe Flavio Cioffi ons de huizen aanwijst. Ja, dit hoekje is erg populair bij de Belgen ...