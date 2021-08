Als hij tekent, kan Paris Saint-Germain Lionel Messi verwelkomen voor vol Parc des Princes

Paris Saint-Germain mag zijn stadion volledig openen voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen, zaterdag op de tweede speeldag in de Ligue 1 tegen het Straatsburg van Rode Duivel Matz Sels, zo maakte de club maandag bekend. PSG heeft daarvoor groen licht gekregen van de Parijse prefect.

Dat betekent dat er bijna vijftigduizend fans in het Parc des Princes zullen zitten. Om toegang tot het stadion te krijgen, hebben toeschouwers het vaccinatiebewijs nodig of moeten ze een recente negatieve coronatest kunnen voorleggen. Fans die nog geen ticket hebben, zijn eraan voor de moeite. Het duel is reeds uitverkocht, meldde de club. “Naar dit moment hebben we achttien maanden uitgekeken”, vertelde directeur ticketverkoop Nicolas Arndt.

Na het vertrek van Lionel Messi bij Barcelona wordt hij door Spaanse én Franse media nadrukkelijk aan een transfer naar PSG gelinkt. Als hij dus ook effectief tekent, zou hij zijn debuut dus kunnen maken voor een uitverkocht stadion.