Bond Beter Leefmilieu vraagt dat minister Demir verzet tegen meer klimaatambitie staakt

De Bond Beter Leefmilieu vraagt maandag, na de publicatie van het nieuwe klimaatrapport, dat Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir haar verzet tegen meer klimaatambitie staakt.

De Bond Beter Leefmilieu ziet naar eigen zeggen een kloof tussen de urgentie om de klimaatverandering af te remmen en de houding” van minister Demir. Volgens de Bond slaagt minister Demir er in Vlaanderen niet in om draagvlak te creëren voor energiemaatregelen en klimaatmaatregelen. “Tal van vergunningen voor windmolens worden geweigerd. Het traject van de hoogspanningslijn Ventilus raakt maar niet afgeklopt. En de scheve prijsverhouding tussen elektriciteit en aardgas en stookolie blijft onaangeroerd, waardoor de doorbraak van warmtepompen en uitblijft”, klinkt het.

LEES OOK. “Ons land zal harder opwarmen dan het globale gemiddelde”: zo ziet de toekomst voor België eruit na inzichten uit nieuwe klimaatrapport (+)

De Bond Beter Leefmilieu roept Vlaanderen op om een “constructievere” houding aan te nemen in de gesprekken over de Europese Green Deal en het Europese klimaatpakket Fit for 55 en om ambitie te tonen op de klimaattop in Glasgow in oktober. Vlaanderen mag zijn “verantwoordelijkheid niet afschuiven op de andere gewesten” en moet “nieuwe maatregelen opnemen in haar Energie- en Klimaatplan 2021-2030”, klinkt het.

Maandag heeft het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties (VN), het nieuwste klimaatrapport gepubliceerd, waaruit blijkt dat enkel door een drastische reductie van de uitstoot van broeikasgassen de klimaatopwarming onder de 1,5°C kan worden gehouden. Het nieuwe rapport van het IPCC verschijnt op een ogenblik dat de hele wereld kreunt onder de extreme weersomstandigheden: van de watersnood in België tot bosbranden in Griekenland, Turkije en Californië. Volgens het rapport is dat maar een voorsmaakje van wat ons te wachten staat als we de uitstoot van de broeikasgassen niet onder controle krijgen.