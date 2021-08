Duitse transferbom in de maak? “We onderzoeken of we Erling Haaland kunnen halen”, bevestigt Bayern München-directeur

Bayern München onderzoekt de mogelijkheid om Erling Haaland weg te plukken bij concurrent Borussia Dortmund. Dat bevestigde technisch directeur Hasan Salihamidzic tegenover Sport 1.

“Erling Haaland is een topspeler die wellicht de hele wereld wil”, vertelde de Bosniër. “Uiteraard bestuderen ook wij die mogelijkheid. We zouden gek zijn als we het niet deden”, voegde hij er nog aan toe.

Haaland werd de afgelopen maanden al gelinkt aan onder meer Chelsea, Real Madrid en Manchester United. Dortmund-directeur Hans-Joachim Watzke liet in juli nog optekenen “dat hij er vrij zeker van is dat Haaland bij Dortmund zal blijven”. Wordt vervolgd.