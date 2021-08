Goed nieuws voor Zulte Waregem: Jelle Vossen mag zondag spelen tegen Club Brugge

? Zondag ontvangt Zulte Waregem in de Elindus Arena Club Brugge. En voor het eerst kan Essevee tegen blauw-zwart ook rekenen op Jelle Vossen (32). De aanvaller kwam in de winter van 2020 naar de Gaverbeek, maar omdat de regerende landskampioen in het eerste anderhalf jaar nog een deel van zijn salaris betaalde, mocht Vossen in die periode nooit aantreden tegen zijn ex-club. Nu is dat evenwel niet meer het geval, waardoor Vossen zondag speelgerechtigd is. Goed nieuws dus voor Zulte Waregem. Vooral omdat de spits dit seizoen goed op dreef is. In drie wedstrijden scoorde de Limburger al twee keer.