Denigrerende opmerkingen Sporza-journalist Eddy Demarez zijn geen unicum: “Ik was altijd dat manwijf dat voor de vrouwen moest zijn”

Het is Belgian opper-Cat Ann Wauters die de kat de bel aanbindt. Voor denigrerende opmerkingen over geaardheid heeft ze een olifantenvel gekweekt, zegt ze. Het zijn de uitspraken over sportvrouwenlichamen – “Hebt ge die al eens goed bekeken?” – die diep kwetsen. En over dat soort commentaren kunnen veel – héél veel – sportvrouwen een boom opzetten. “Ik was altijd dat manwijf. En altijd datzelfde grapje: Hé mijnheer, voor u zijn de wc’s die kant op.”