App Starmaker is de nieuwe hype onder de jeugd, maar ouders houden best een oogje in het zeil

Starmaker, een app die het mogelijk maakt online te zingen zoals in een karaokebar, wint aan populariteit. Toch is dat niet zonder gevaar: ook pedofielen of zogenaamde ‘groomers’ vinden de weg naar de app.

Gebruikers van Starmaker wanen zich in een virtuele karaokebar. Ze delen de karaokeversie van hun favoriete nummers of kunnen rechtstreeks in de livestream van de app zingen. Andere gebruikers kunnen die ‘show’ dan becommentariëren of beoordelen via een puntensysteem. Alleen: in die livestreams, waarop veel kinderen actief zijn, gaat het niet altijd over de zangprestaties. Verschillende kinderen zou al gevraagd zijn zich uit te kleden in ruil voor goede punten.

Ook zitten er ‘groomers’ op het platform, dat zijn doorgaans mannen die zich verschuilen achter een fake account en contact zoeken met minderjarigen in een poging seksuele acties te verkrijgen. Bij Child Focus zijn nog geen dossiers geopend naar grooming op Starmaker, maar de organisatie weet wel dat het gebeurt.

“Apps die relatief nieuw zijn, hebben nog geen streng veiligheidsbeleid”, zegt Niels Van Paemel, beleidsadviseur bij Child Focus. “Net omdat ze zo veel mogelijk jongeren willen aantrekken, werken ze met systemen waarbij punten verdiend worden met ‘likes’. Dat werkt verslavend voor jongeren en daarom gaan ze ook meer risicogedrag vertonen. Grote spelers zoals TikTok zijn al te vaak op de vingers getikt en hebben hun beleid aangescherpt. Zo kunnen onbekenden geen berichten meer sturen naar kinderen onder de zestien, dat is bij Starmaker wel nog het geval. We kunnen enkel maar oproepen om druk te zetten op àlle spelers op de markt, ook de kleinere.”

Toch is Starmaker niet gevaarlijker dan andere gelijkaardige sociale apps. “Elke app met een chatfunctie is in principe een potentieel gevaar”, aldus Van Paemel. “Het belangrijkste is om met de jongeren in gesprek te gaan. Niet om hen te verbieden deze apps te gebruiken, wel om bijvoorbeeld te praten over de waarde van een like van een onbekende persoon. Open communicatie is waardevoller dan een verbod, want morgen is er alweer een nieuwe Starmaker op de markt.”