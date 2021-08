Gemeenteraad Oostende gaat dan toch digitaal door

Oostende - De gemeenteraad van Oostende zal toch volledig digitaal doorgaan. Dat meldt waarnemend burgemeester Kurt Claeys (Open Vld). De beslissig komt er nadat Vlaams Belang protesteerde tegen een gemeenteraad waarbij alle raadsleden een vaccinatiebewijs moesten kunnen voorleggen.

“De vraag is gesteld aan de verschillende fracties maar daaruit bleek dat niet iedereen akkoord was met de voorwaarden. Daarom heeft de gemeenteraadsvoorzitter beslist om de gemeenteraad volledig digitaal te organiseren. Het is dus niet zo dat wie een vaccinatiebewijs voorlegt wel nog fysiek kan volgen. Alles gebeurt nu digitaal”, aldus Claeys.

Om de Oostendse gemeenteraad veilig te laten verlopen, wilde gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt de aanwezigen een vaccinatiepas laten voorleggen. “Dat was zo aanbevolen door de veiligheidscel van de stad”, vertelt waarnemend burgemeester Kurt Claeys. Dat stuitte op verzet van Vlaams Belang Oostende. “Op die manier wordt het medisch geheim geschonden. Raadsleden worden letterlijk gediscrimineerd en onder druk gezet om zich te laten vaccineren terwijl er nog steeds geen verplichte vaccinatie geldt”, klonk het in de mededeling.