De krapte op de arbeidsmarkt uit zich niet alleen in meer vacatures, maar werkgevers schrappen nu ook vacatures die ze niet ingevuld krijgen. In het coronajaar 2020 werden liefst 28.279 vacatures bij VDAB geannuleerd. “Vooral knelpuntvacatures”, zegt Bothuyne. “Die krapte kost ons jobs.”

