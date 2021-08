Coronavaccinatie wordt verplicht voor Amerikaanse soldaten

Een coronavaccinatie wordt verplicht voor alle Amerikaanse soldaten. De vaccinatieplicht gaat in uiterlijk half september. President Joe Biden is positief over deze boodschap die zijn defensieminister Lloyd Austin maandag overbracht aan de strijdkrachten.

Biden en Austin zijn ervan overtuigd dat de maatregel nodig is om de troepen overal ter wereld zo veilig mogelijk te kunnen laten werken.

Het Pentagon heeft bijna 1,4 miljoen soldaten in actieve dienst. Eind juli had Biden het leger gevraagd na te denken hoe en wanneer een coronavaccin toe te voegen aan de lijst van verplichte inentingen.

In de VS is meer dan de helft van de bevolking volledig ingeënt tegen COVID-19. Het door Biden gestelde objectief van minstens 70 procent van de volwassenen is pas begin vorige week gehaald, bijna een maand later dan verhoopt.