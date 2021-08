Brief van staatssecretaris Mahdi over gedwongen terugkeer Afghanen zorgt voor verbazing bij vluchtelingenorganisaties

Vluchtelingenorganisaties reageren verontwaardigd op een brief waarin staatssecretaris voor Migratie Sammy Mahdi (CD&V) voorstander blijft van gedwongen repatriëringen naar Afghanistan, en dat ondanks de snel verslechterende veiligheidssituatie daar.

De fundamentalistische Taliban veroverde er de voorbije weken en dagen in sneltempo tal van belangrijke steden. De brief – gericht aan de Europese Commissie – is mee ondertekend door Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland. De 6 landen onderstrepen in de brief “het belang van de terugkeer van hen die geen echte bescherming nodig hebben.”

Mahdi zelf heeft het in een reactie over een erg genuanceerde brief, waarin ook wordt gepleit voor “investeringen in de regio rond Afghanistan, zodat mensen die vluchten meteen bescherming en menswaardige opvang krijgen.” In dat verband pleitte Mahdi vorige week voor de uitbreiding van de Europese Turkije-deal, waarbij ook Afghaanse vluchtelingen in Turkije zouden worden opgevangen.