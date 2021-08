Van een grote meneer gesproken: Christian Eriksen neemt filmpje op voor 9-jarig meisje dat hartoperatie moet ondergaan

Wat een mooi gebaar. De Evie, een 9-jarig Italiaans meisje met hartproblemen, moet een operatie ondergaan om een pacemaker te laten plaatsen. Om haar de nodige moet in te spreken nam niemand minder dan Christian Eriksen, die na zijn hartaanval op het afgelopen EK zelf een pacemaker moest laten plaatsen, een videoboodschap op.

“Ik hoop dat je je comfortabel voelt en met vertrouwen de operatie ingaat”, zegt Eriksen onder meer in het filmpje. “Ik besef dat in een ziekenhuis zijn nooit echt aangenaam is. Maar de dokters weten wat ze doen en zullen alles doen om je te helpen. Zodat je zo snel mogelijk kan terugkeren naar het normale leven. Ik heb het ook gedaan en ik ben er zeker van dat jij het ook zal kunnen.”

Vorige week nog bracht Eriksen een bezoek aan zijn ploegmaats in het Suning Training Centre. “Eriksen voelt zich goed en bevindt zich in een uitstekende fysieke en mentale toestand”, klonk het toen bij Inter. “Hij volgt momenteel een herstelprogramma van Deense dokters in Kopenhagen, die ook zijn medische opvolgen coördineren. Onze medische staf zal uiteraard op de hoogte worden gehouden tijdens het proces.”