Belgische tak van een van de overnemers Thomas Cook vraagt faillissement aan

Reisonderneming Hillman Travel die in 2019 een deeltje van Thomas Cook heeft overgenomen, heeft het faillissement aangevraagd voor haar Belgische winkels. Negen kantoren sluiten de deuren, maar volgens het bedrijf zijn er geen benadeelde klanten omdat door de coronacrisis en verzekeringsproblemen er nooit één reis werd verkocht.

De reisorganisator is ontstaan nadat 91 filialen van Thomas Cook Retail België in 2019 moesten sluiten na het faillissement van de Britse multinational. De Spaanse reisorganisatie Wamos nam een 60-tal reiswinkels over, de inboedel van de overige 31 ging naar Hillman Travel. Die laatste zette uiteindelijk enkele filialen in de steigers en koesterde de ambitie om in tientallen winkels reizen te gaan verkopen in België.

Coronacrisis

Maar de coronacrisis zorgde voor een zware domper en het bedrijf slaagde er uiteindelijk niet in om een insolventieverzekering af te sluiten. Die hebben reisorganisatoren nodig om te opereren op Belgisch grondgebied, zodat consumenten niet stranden bij financiële moeilijkheden.

Hillman werd opgericht door de in Knokke gevestigde Nederlanders Franz Bergman en zijn zoon Franz Bergman junior. Die spitsen zich ondertussen toe op de Nederlandse consument met een in mei aangekondigde overname van een 50-tal winkels van D-reizen, een toeristische speler die kort daarvoor op de fles was gegaan.