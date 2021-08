Nadat hij de priester die hem onderdak bood, doodsloeg, stapte hij naar de politie: “Je moet me in de cel steken”

Frankrijk is in shock. De man die verdacht wordt van de brandstichting in de kathedraal van Nantes in 2020 en die vrij was onder voorwaarden, heeft nu een priester vermoord in het plaatsje Saint-Laurent-sur-Sèvre in de Vendée. De priester had de verdachte, een Rwandese uitgewezen vluchteling, in huis opgenomen uit mededogen. Dader Emmanuel A. heeft zichzelf aangegeven en werd in een psychiatrische instelling geplaatst.