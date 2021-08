Anderlecht staat voor dilemma: Thelin met verlies verkopen of houden als doublure

Isaac Kiese Thelin (29) scoorde tegen Seraing de openingsgoal. Vincent Kompany prees zijn mentaliteit, maar is geen fan van zijn (beperkte) voetballende vermogen. De spits werd al vier keer uitgeleend, maar keert als een jojo telkens terug. Nu de Zweed in 2022 einde contract is, staat Anderlecht toch voor de keuze. Verkoop je Thelin nu of hou je hem als doublure voor Zirkzee?