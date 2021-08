Wordt topper tussen Anderlecht en AA Gent op 22 augustus uitgesteld?

Op zondag 22 augustus – speeldag 5 – staat de topper Anderlecht- AA Gent ingepland. Maar de kans bestaat dat die match wordt uitgesteld. In het beste geval strijden beide teams de week voor én na dat weekend om zich Europees te plaatsen voor de poules van de Conference League. Voor Anderlecht is dat zo goed als zeker na de 0-3 op Laçi, voor de Buffalo’s is het nog even afwachten na de 2-2 tegen Rigas FS. Eén club volstaat echter om uitstel te vragen, om voldoende rust te hebben met het oog op de Europese duels. Zeker AA Gent zou daar oren naar hebben, bij paars-wit is het afwachten.