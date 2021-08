Charleroi opent tribune voor niet-gevaccineerden

Vanaf volgend weekend lopen de stadions in de Jupiler Pro League weer vol. Tot nu toe mocht een derde van de capaciteit gebruikt worden, maar op speeldag 4 zijn alle thuisfans opnieuw welkom. Voorwaarde is wel dat ze een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen: een vaccinatiebewijs van minstens twee weken oud, een negatieve PCR-test of een certificaat dat bewijst dat je in de laatste zes maanden hersteld bent van corona.

Sporting Charleroi is echter creatief. De Karolo’s spelen vrijdag tegen Antwerp en kregen de toestemming om een tribune te openen voor niet-gevaccineerden of niet-volledig gevaccineerden. Het gaat om de bezoekerstribune, aangezien uitfans nog niet toegelaten zijn, en ze zal voor een derde gevuld worden. Een Covid Safe Ticket is niet nodig. Die fans zijn – volgens de website van Charleroi – toegelaten onder de voorwaarden van de eerste drie speeldagen. Ze mogen komen in bubbels van acht personen en als ze zich verplaatsen, moeten ze hun mondmasker opzetten. Drank nuttigen kan enkel op de zitjes waar het mondmasker af mag. Afwachten of de Zebra’s navolging krijgen van andere clubs. In Wallonië ligt de vaccinatiegraad lager dan in Vlaanderen.