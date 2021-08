Alarmerend rapport bevestigt dramatische staat van het klimaat. Dat wisten we toch al? “Ja, maar het is nog veel erger dan we dachten”

De planeet warmt in een razend tempo op en de mens is daarvan de oorzaak. Een nieuw VN-rapport slaat in niet mis te verstane woorden alarm over de staat van het klimaat. Maar wisten we dat dan niet allang? Wat is er nieuw aan dit rapport en waarom zou het deze keer wel iets teweegbrengen? “De wetenschappelijke evidentie voor de klimaatopwarming is nog nooit zo duidelijk geweest.”