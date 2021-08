Oud-bondscoach René Vandereycken (68) fileert het (Belgische) topvoetbal.

Lukaku evolueerde enorm sinds hij wegging uit Engeland

“Tien jaar nadat hij er een eerste keer neerstreek, is Lukaku weer op weg naar Chelsea, maar het gaat om een ander Chelsea en een andere Lukaku. Chelsea had geen vlot scorende spits, middenvelder Jorginho was clubtopschutter in de Premier League met zeven goals. Chelsea heeft een type-Lukaku nodig. Tuchel wil zowel Europees als in de competitie aan de top meedraaien en dan moet je gewapend zijn voor verschillende wedstrijdsituaties.

Foto: AFP

Giroud lijkt nog het meest op Lukaku, maar met hem kun je niet op de counter spelen, met Lukaku wel. Ook in een ploeg die zelf aanvalt, is Lukaku met zijn kopspel en kracht van waarde in de zestien. Lukaku is zo geëvolueerd dat hij op allerlei manieren kan scoren. Ik denk niet dat Lukaku moeite zal hebben met de snelheid en intensiteit van het spel. In de Premier League is de intensiteit overal op het veld hoog gedurende negentig minuten, maar in Italië wordt er op bepaalde momenten en in bepaalde zones ook snel gespeeld. Lukaku zal met argusogen bekeken worden, maar in Italië waren ze eerst ook kritisch. Lukaku is altijd een doelpuntenmaker geweest, maar ik vond hem een technisch mindere voetballer en blijf bij die mening over de Lukaku van toen. Maar hij heeft een enorme evolutie doorgemaakt en dan is het logisch dat ik mijn mening aanpas.”

Doordachte keuze om vervanger van Mbokani in België te halen

“Sommigen noemen de goals van Antwerp-spits Michael Frey tegen Standard – vijf stuks – intikkertjes, maar bij de meeste fases stonden er meerdere verdedigers in de zestien. Dan moet je je goed vrijlopen om op het goede moment aangespeeld te kunnen worden.”

Foto: BELGA

“Met Frey heeft Antwerp de vervanger van Mbokani in België gezocht: bij Waasland-Beveren, waar hij op huurbasis veertien competitiegoals maakte. Als een topclub een speler bij een kleinere club gaat halen, moet altijd de inschatting gemaakt worden of hij het hogere niveau ook aankan. Op basis van de eerste indrukken van Frey verdient de persoon die deze beoordeling bij Antwerp maakte een pluim. De inschatting is natuurlijk makkelijker te maken met een speler uit de eigen competitie dan uit het buitenland. Voor Frey is de aanpassing minder groot, hij is zelfs niet moeten verhuizen. Op privévlak blijft hij in een vertrouwde omgeving. Die details spelen mee als je bij een nieuwe club terechtkomt. Voorlopig geeft Frey een goede indruk en lijkt hij met zijn positiespel, werklust en mentaliteit een goede vervanger voor Mbokani en Lamkel Zé, al is het na drie matchen moeilijk in te schatten of dat een heel seizoen gaat lukken. Na zijn vijf goals zullen de tegenstanders hem nog meer aandacht geven en korter gaan dekken. Dat wordt een nieuwe situatie.”

Club geeft spelers tijd en dat is beste aanpak op lange termijn

“Clement klaagde dat zijn spelers niet méér hadden doorgedrukt na de 1-0 in de derby tegen Cercle, die op 1-1 eindigde. Club had wel een aantal kansen, maar speelde de bal eerder geduldig rond dan op zoek te gaan naar infiltraties. Als je in de 75ste minuut voorkomt, kun je een wedstrijd proberen uit te spelen, maar na 35 minuten is het niet genoeg om op balbezit te spelen. Met de mentaliteit was op zich weinig verkeerd, want er werd altijd goed teruggelopen als Cercle de bal veroverde. Clement heeft opnieuw Vormer voor Vanaken gewisseld. Vanaken – na zijn extra vakantie na het EK – en Vormer – na een quarantaine – kunnen blijkbaar geen negentig minuten aan. Ik snap zijn keuze om telkens één van die twee bepalende spelers op het veld te houden, maar het is voor het samenspel niet ideaal dat ze niet samen op het veld staan. De beginopstelling vond ik niet optimaal, met Balanta én Rits en daarvoor twee spitsen die niet echt een diep aanspeelpunt waren. Bij Club willen ze scoren in Europa en pieken naar de start van de Europese matchen. Dan zullen ze er ook in de competitie staan. Intussen laten ze een aantal spelers groeien. Dat is een verstandige aanpak om geen blessures te riskeren die hen nog langer kunnen achtervolgen.”