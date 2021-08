Ludo Vandewalle: “Champions League is niet binnen voor PSG”

1. Lionel Messi. 2. Kylian Mbappé 3. Cristiano Ronaldo 4. Neymar jr. 5. Erling Haaland of Kevin De Bruyne. Dit moet zowat de top vijf zijn van de beste voetballers die op dit moment op deze aardbol rondlopen. Als Mbappé zijn transfer naar Real Madrid met een jaartje uitstelt, spelen nummer één, twee en vier komend seizoen in één team. Is de winnaar van de Champions League al gekend?