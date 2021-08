Messi (nog?) niet te zien op Belgische tv

De Franse Ligue 1 werd de voorbije seizoenen door de Belgische sportzenders te oninteressant/te duur gevonden om de rechten te kopen. Voorlopig ziet het er dan ook naar uit dat het sterrenensemble van PSG in ons land niet rechtstreeks op tv komt. Daar kan verandering in komen.

“We volgen de ontwikkelingen rond Messi en PSG op de voet”, klinkt het unisono bij Eleven, Play Sports en Proximus Sport, dat de wedstrijden van PSG in de Champions League wel rechtstreeks uitzendt. De zenders kunnen met elkaar in de clinch gaan om de rechten alsnog binnen te halen, maar de prijs zal hoger zijn omdat de interesse groter wordt. Intussen heerst er in Frankrijk zelf grote chaos omtrent het voetbal op tv. Vorig seizoen was er het fiasco met het bedrijf Mediapro, dat zijn verplichtingen voor 780 miljoen per seizoen al na enkele maanden niet meer kon nakomen. Amazon haalde het contract dan binnen voor 250 miljoen voor acht van de tien competitiematchen, terwijl Canal+/BeIN Sports uit het vorige contract 330 miljoen betaalde voor de overige... twee wedstrijden per speeldag. Canal+ vocht dat aan, maar kreeg ongelijk van de rechter. Het dreigde ermee geen matchen meer uit te zenden, waardoor de mogelijkheid bestaat dat ook de Fransen zelf Messi niet elke week te zien krijgen.