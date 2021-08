2.000 mensen geëvacueerd vanop Griekse Evia: bosbranden leggen 50.000 hectaren in as

Meer dan 2.000 inwoners van het Griekse eiland Evia werden maandag op een ferry gezet om hen zo snel mogelijk te evacueren. Na een dikke week bosbranden ziet de situatie er niet beter uit en bereikt het vuur er extreme proporties. “Het is te laat. De omgeving is verwoest.”

Op 3 augustus begon het te branden in Griekenland. Ondertussen zijn we zeven dagen ver en is de situatie dramatisch geworden op het eiland Evia. De temperaturen gaan er over de 45 graden en het vuur vernietigt alles op zijn pad. Al zo’n 50.000 hectaren dennenbos zou veranderd zijn in as en meer dan 300 huizen werden volledig vernield. De lucht kleurde volledig oranje waardoor de brandende zon zelfs niet meer te zien is.

Er worden dan ook massaal mensen geëvacueerd. Sinds de start van de branden werden volgens de hulpdiensten al 2.770 mensen geëvacueerd. En door de situatie op Evia moesten ook daar zo’n 2.000 bewoners de afgelopen dagen hun huis verlaten. Het gaat dan vooral over het noordelijke deel van het eiland. Er werden ferry’s ingezet om snel te kunnen schakelen. In Griekenland zijn ze er dan ook niet gerust in. En dat komt ook vooral doordat in 2018 meer dan 100 mensen stierven door bosbranden in de buurt van Athene.

Toch blijven ook heel wat mensen achter om hun hebben en houden te redden. Met emmers water, brandblussers en tuinslangen gaan ze aan de slag. “De inwoners doen, samen met de brandweerlieden, wat ze kunnen om hun eigen dorp en de nabijgelegen dorpen te redden”, zei Yiannis Katsikoyuannis aan persagentschap AP. Hij kwam vanuit Kreta naar Evia om zijn vader te helpen. “Als ze hun dorp hadden verlaten, zo werd hen verteld, zou alles platgebrand zijn. Misschien zelfs twee dagen eerder”, zei hij. “Ze hebben geen enkel blusvliegtuig gezien. En nu zijn door de rook de omstandigheden te zwaar om te vliegen.”

“Te laat”

Momenteel ziet het er niet naar uit dat het vuur snel zal gaan liggen. Op Evia vechten meer dan 600 brandweermannen tevergeefs tegen het vuur. “Het is te laat. De omgeving is verwoest”, zei Giannis Kontzias, burgemeester van Istiania in het noorden van Evia, aan lokale media.

Griekenland heeft daarom ook al om internationale hulp gevraagd. Verschillende landen waaronder Turkije, Israël en de Verenigde Arabische Emiraten stuurden al blusvliegtuigen en Europese lidstaten zouden samen 14 vliegtuigen, 1.300 brandweerlieden en 200 voertuigen naar Griekenland gestuurd hebben.

Toch zou de lokale bevolking het gevoel hebben dat er te weinig gedaan wordt vanuit Athene. Maandagavond zei premier Kyriakos Mitsotakis dat de brandweer al 586 branden bestreden had over heel Griekenland de afgelopen week. Hij verontschuldigde zich voor het falen van de staat en beloofde dat schuld zou toegewezen worden waar nodig. “We hebben gedaan wat menselijkerwijs mogelijk was, maar soms was dat niet genoeg in de ongelijke strijd met de natuur”, zei hij, die de branden beschreef als “een natuurramp van ongekende proporties”.

Ondertussen is de situatie in de rest van het land min of meer onder controle, maar er wordt wel nog gevreesd voor opflakkeringen.

