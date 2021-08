Voor het eerst geval van marburgvirus vastgesteld in West-Afrika

In het West-Afrikaanse land Guinee is volgens de autoriteiten een uitbraak van de levensbedreigende marburgkoorts vastgesteld. Het gaat om het eerste geval ooit in West-Afrika, zo maakte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandagavond bekend.

Minder dan twee maanden nadat er een einde kwam aan de ebola-epidemie in het land, werd in het zuiden van Guinee, in de prefectuur Guéckedou, de zeer besmettelijke koorts ontdekt bij een patiënt die inmiddels is overleden. De eerste vaststellingen ter plaatse werden intussen bevestigd door het Pasteur-instituut in de Senegalese hoofdstad Dakar. Nu is het vooral zaak om de contacten van de patiënt op te sporen. Het indammen van de uitbraak wordt sowieso bemoeilijkt door de gelijktijdige strijd tegen het coronavirus.

Het marburgvirus is een zeldzame, maar zeer besmettelijke ziekteverwekker en komt vooral voor in het midden en oosten van Afrika. Het virus dankt zijn naam aan de Duitse stad Marburg, waar het in 1967 werd opgespoord. Dat gebeurde nadat laboratoriummedewerkers ziek waren geworden na contact met besmette apen die uit Oeganda waren ingevoerd.

De symptomen zijn hoge koorts, hevig braken en bloed in de ontlasting. De ziekte is in de meeste gevallen dodelijk. Een vaccin bestaat er niet. Het belangrijkst is om de patiënten zo snel mogelijk te isoleren en alle mensen op te sporen met wie ze contact hebben gehad om verdere verspreiding tegen te gaan. Het marburgvirus kan een gezond persoon binnen een week doden.