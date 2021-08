Rechtszaak tegen prins Andrew vanwege misbruik minderjarige in huis Epstein

Prins Andrew met vermeend slachtoffer Virginia Roberts Giuffre, toen 17 jaar, in de flat van Ghislaine Maxwell (rechts) in 2001. Foto: ISOPIX

Een vermeend slachtoffer van Jeffrey Epstein heeft maandag een rechtszaak aangespannen tegen de Britse prins Andrew (61). Dat meldt het Amerikaanse ABC News. Virginia Roberts Giuffre (38) beschuldigt de prins ervan haar te hebben misbruikt in Epsteins huis in New York en op andere plekken toen ze jonger was dan 18 jaar, zo zou blijken uit rechtbankdocumenten. Maandag werd ook bekend dat een groep van 150 slachtoffers van Epstein voor 125 miljoen dollar aan schadevergoedingen heeft gekregen.

Virginia Roberts Giuffre spande de zaak tegen prins Andrew aan bij een rechtbank in New York, bijna twee jaar nadat de Amerikaanse financier Epstein in afwachting van zijn proces zelfdoding pleegde in zijn cel. Ze koos ervoor de kwestie nu aanhangig te maken, omdat over enkele dagen een wet in New York vervalt die het slachtoffers van kindermisbruik mogelijk maakt een civiele zaak aan te spannen hoewel de verjaringstermijn is verstreken.

Virginia Roberts Giuffre kwam in 2019 al naar buiten met de beschuldigingen. Foto: AP

“Als ze het nu niet doet, zou ze Andrew toestaan te ontsnappen aan elke verantwoordelijkheid voor zijn daden”, vertelde Giuffres advocaat, David Boies, aan ABC News. “En Virginia zet zich in om situaties te vermijden waarin rijke en machtige mensen aan elke verantwoordelijkheid voor hun daden ontsnappen.” Giuffre eist via de rechtbank een niet nader gespecificeerde schadevergoeding en bestraffing, en beschuldigt Andrew – zoon van de Britse Queen Elizabeth, en broer van kroonprins Charles – van aanranding en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed.

Het misbruik zou ongeveer twintig jaar geleden hebben plaatsgevonden. “Twintig jaar geleden stelden prins Andrews rijkdom, macht, positie en connecties hem in staat een bang, kwetsbaar kind te misbruiken zonder dat er iemand was om haar te beschermen. Het is hoog tijd dat hij ter verantwoording wordt geroepen”, is te lezen in de rechtbankstukken.

Een woordvoerder van prins Andrew wilde geen commentaar geven op de rechtszaak. In een BBC-interview uit 2019 ontkende Andrew de aantijgingen.

Prins Andrew ontkende de aantijgingen in een interview in 2019. Foto: BELGAIMAGE

Schadevergoedingen

Ook op maandag raakte bekend dat een groep van 150 slachtoffers van Jeffrey Epstein voor 125 miljoen dollar aan schadevergoedingen heeft gekregen via een schikking waarvoor bemiddeld werd door een onafhankelijke organisatie. De middelen komen uit Epsteins erfenis, die op het moment van zijn overlijden geraamd werd op meer dan 600 miljoen dollar.

Het werk van het Epstein Victims’ Compensation Program werd maandag afgerond, meldt het programma in een persbericht. In totaal werden 225 claims ingestuurd, meer dan het dubbele van wat verwacht werd.

“Elke eiser kreeg de kans om gehoord te worden, om het intieme, persoonlijke en vaak schrijnende verhaal te doen van wat ze moesten ondergaan en hoe hen dat heeft geraakt”, zegt Jordana Feldman, die het schadevergoedingsprogramma leidde.

In ruil voor het aanvaarden van de schadevergoeding stemden de slachtoffers in om zaken tegen de nalatenschap van de zedendelinquent en zijn vroegere medewerkers te laten vallen. Er zijn voorbeelden bekend van slachtoffers die hun zaak tegen Epsteins ex-vriendin Ghislaine Maxwell lieten vallen nadat ze een aanbod hadden gekregen om de schade te vergoeden. Maxwell zou de meisjes gelokt en klaargestoomd hebben voor seks met Epstein en zijn entourage.

92 procent van de slachtoffers stemde in met een uitbetaling, een handvol slachtoffers zet hun juridische procedure verder.

Epstein pleegde in augustus 2019 zelfdoding in de cel terwijl hij het proces afwachtte waarin hij terecht zou staan omdat hij tientallen minderjarigen seksueel misbruikt en tot prostitutie gedwongen zou hebben.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be