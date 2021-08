Canadees ook in beroep ter dood veroordeeld in China

Ook in beroep is de Canadees Robert Lloyd Schellenberg door een Chinese rechtbank ter dood veroordeeld. Schellenberg stond terecht voor drugssmokkel. De veroordeling komt er op een moment van oplopende spanningen tussen Peking en Ottawa.

De veroordeling komt er bovendien ook een dag vooraleer het Chinese gerecht zich moet uitspraken over een andere Canadees, Michael Spavor. Die laatste wordt verdacht van spionage en werd opgepakt kort nadat een topvrouw van het Chinese telecombedrijf Huawei in Canada werd opgepakt. Die arrestatie leidde tot slechte relaties tussen de twee landen.

Schellenberg werd in 2014 gearresteerd en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. De aanklagers waren in 2019 in beroep gegaan omdat ze die straf te licht vonden. Hij zou een belangrijke drugscrimineel zijn en niet slechts een smokkelaar. De rechtbank besloot daarop hem de doodstraf op te leggen. Schellenbergs beroep daartegen is afgewezen.