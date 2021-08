Vrachtwagenbestuurder rijdt in op stilstaande voorligger op Antwerpse Ring: slachtoffer ernstig gewond

Antwerpen / Berchem - Een vrachtwagenbestuurder is maandagnacht ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Antwerpse Ring richting Nederland in Berchem. Het slachtoffer reed in op een stilstaande voorligger op het rechtse rijvak. De bestuurder van die tweede vrachtwagen was gestopt omdat hij enkele verstekelingen had opgemerkt in zijn laadruimte.

Het incident vond iets na 2 uur ’s nachts plaats. Een vrachtwagenbestuurder reed op de Antwerpse Ring richting Nederland toen hij ter hoogte van Berchem kabaal hoorde. In zijn achteruitkijkspiegel zag hij een persoon vanuit de laadruimte hem aanmaande om te stoppen.

De bestuurder stopte meteen op de rechterrijstrook, omdat hij veronderstelde dat er enkele transmigranten in nood waren. Ze sprongen echter uit de laadruimte en verdwenen in het struikgewas. Mogelijk hadden ze opgemerkt dat de vrachtwagen richting Nederland, en niet richting kust reed.

Luttele tijd later reed een tweede vrachtwagen in op de stilstaande voorligger. Vermoedelijk had die bestuurder de situatie niet of te laat opgemerkt. Hij raakte geklemd in zijn cabine en moest door de brandweer bevrijd worden. De man werd met ernstige verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval waren lange tijd drie rijstroken versperd.

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM