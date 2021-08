Na 20 jaar beschuldigingen over misbruik en kinderporno: langverwacht proces tegen R. Kelly van start

In New York is het proces tegen R. Kelly (54) van start gegaan. Het is de culminatie van twintig jaar beschuldigingen over kindermisbruik en kinderporno, rechtszaken die afgekocht werden of op niets uitdraaiden, en een documentaire die de R&B-ster in de nasleep van #MeToo definitief van zijn voetstuk deed vallen. De aanklagers zeggen over hard bewijsmateriaal van seksueel misbruik te beschikken. En deze rechtszaak is nog maar de eerste van meerdere die Kelly boven het hoofd hangen.