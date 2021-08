Nieuwe campagne moet chauffeurs nog eens wijzen op belang van ‘reddingsstrook’: “Kan het verschil maken tussen leven en dood”

De reddingsstrook voor hulpdiensten is al verplicht sinds 1 oktober, maar is nog niet helemaal ingeburgerd. Het kabinet van Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) start daarom samen met het Agentschap Wegen en Verkeer in augustus een nieuwe campagne.

Afficheborden langs de Vlaamse autosnelwegen moeten de regels nogmaals onder de aandacht brengen. “De reddingsstrook zorgt voor een veilige doorgang van de hulpdiensten, chauffeurs dienen spontaan een reddingsstrook te vormen bij filevorming”, aldus minister Peeters. “Als elke weggebruiker de reddingsstrook toepast wanneer het nodig is, zullen onze hulpdiensten sneller ter plaatsen zijn. Hierdoor stijgen de overlevingskansen van mensen betrokken in een zwaar ongeval.” Door de vlotte bereikbaarheid van een ongeval door de reddingsstrook, zal de rijweg sneller vrijgegeven worden en staat men minder lang in de file.” Volgens woordvoerder Aidan Reinquin is dat besef nog altijd niet doorgedrongen bij alle Vlaams bestuurders. “Daarom vonden we deze campagne nodig.”

Foto: Agentschap Wegen en Verkeer

Video: rr

Pro memorie: hoe vormt u een reddingsstrook? “Sinds 1 oktober 2020 dient u op alle wegen met twee rijstroken of meer per rijrichting verplicht bij filevorming een reddingsstrook te vormen, zoals altijd in het verkeer is het aan te raden om te anticiperen. Bij sterk vertraagd verkeer kan de reddingsstrook al preventief gevormd worden. Chauffeurs dienen op voorhand een vrije ruimte of reddingsstrook te vormen, ook als er geen hulpdiensten in de buurt zijn. Voertuigen op de linkerrijstrook rijden zoveel als mogelijk naar links. Al de rest wijkt zoveel als mogelijk uit naar de rechterkant. De pechstrook of een gesloten spitsstrook blijft altijd vrij.”