Kersvers Iraans bondscoach Dick Advocaat krijgt oeuvreprijs als erkenning voor werk als trainer

Hij gaat nog door als bondscoach van Irak en is momenteel in Spanje om de nodige voorbereidingen te treffen. Daarom ontbrak Dick Advocaat in het Bilderberghotel in Oosterbeek, waar hem de Rinus Michels Award zou worden uitgereikt als waardering voor zijn werk als trainer. Die loopbaan begon ruim veertig jaar geleden bij de amateurs van Pijnacker.

De belangenvereniging van Coaches Betaald Voetbal (CBV) besloot de 73-jarige Advocaat te belonen met een oeuvreprijs nadat hij als trainer van Feyenoord had aangekondigd zijn loopbaan te zullen beëindigen. Hij is de tiende Nederlandse trainer die op een dergelijke wijze geëerd wordt. Kees Rijvers, Piet de Visser, Wil Coerver, Foppe de Haan, Leo Beenhakker, Louis van Gaal, Guus Hiddink, Johan Cruijff en Co Adriaanse gingen hem voor.

Advocaat was zelf niet te zien bij zijn vakgenoten. Er waren wel video-beelden, die afgelopen vrijdag waren opgenomen. Daarop reikte Kees Jansma hem de oeuvreprijs uit. Advocaat reageerde op een voor hem zo typerende manier.

“Ik ben jullie zeer erkentelijk, maar ik heb er wel heel lang op moeten wachten”, zei Advocaat. “Dat de naam van Rinus Michels aan de prijs verbonden is, maakt hem voor mij zo belangrijk. Ik ben nog assistent geweest van hem. Michels heeft zeer veel invloed gehad op mijn loopbaan.”

Vorig jaar besloot de jarige CBV na het afbreken van de competitie door corona geen prijzen uit te reiken. Die waren er deze keer wel. Ajax-coach Erik ten Hag is uitgeroepen tot de beste trainer van de Eredivisie. Henk de Jong, inmiddels gepromoveerd met Cambuur, is de beste trainer van de Eerste Divisie. Beide trainers eindigden de afgelopen twee seizoenen op de eerste plek.