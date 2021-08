Australië wil klimaatdoelstellingen niet aanscherpen, China roept wereld op om vertrouwen te hebben

De Australische premier Scott Morrison heeft dinsdag de oproep voor meer ambitieuze doelstellingen in de strijd tegen de klimaatverandering naar de prullenmand verwezen. “Australië draagt zijn steentje bij. Bij gebrek aan plannen zal ik namens de Australiërs geen blanco cheque tekenen om deze doelstellingen te bereiken”, waarschuwde hij.

Maandag publiceerde het klimaatpanel van de Verenigde Naties zijn nieuwste rapport. Zonder een snelle en drastische vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, halen we de klimaatdoelstellingen van Parijs nooit, waarschuwde het rapport.

Australië, dat de klimaatverandering aan den lijve ondervindt aan de hand van overstromingen, cyclonen en lange periodes van droogte, weigert met een ambitieuzer klimaatplan op de proppen te komen. Het land verkondigde eerder “zo spoedig mogelijk” en bij voorkeur voor 2050 een nuluitstoot te bereiken, maar wil zich niet laten vastpinnen op concrete cijfers.

Morrison lijkt de oplossing eerder bij technologische innovatie te zoeken. “We moeten een andere aanpak kiezen en ons concentreren op de technologische vooruitgang die nodig is om de wereld en onze manier van functioneren te veranderen”, aldus Morrison.

China roept wereld op vertrouwen te hebben in klimaatengagement

De wereld moet dan weer “vertrouwen” hebben in de engagementen van China in de strijd tegen de klimaatopwarming. Dat heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten naar aanleiding van de publicatie van het rapport. China, wereldwijd de grootste vervuiler, heeft zich geëngageerd om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 terug te schroeven. Tegelijkertijd heeft het land echter de heropening van kolenmijnen aangekondigd om de economische activiteit te stimuleren.

“De internationale gemeenschap moet het volste vertrouwen hebben in de uitvoering van China’s klimaatmaatregelen”, klinkt het in het communiqué. “We zullen trouw onze internationale engagementen uitvoeren.” In China verklaarde president Xi Jinping in april dat Peking zijn projecten voor elektriciteitscentrales op kolen “strikt onder controle zal houden en zijn verbruik van kolen geleidelijk zal verminderen”.

Maar China’s machtige planbureau gaf afgelopen week groen licht voor de heropening van vijftien mijnen, goed voor jaarlijks ongeveer 44 miljoen ton steenkool. Eerder had het planbureau al de heropstart van 8 andere kolenmijnen goedgekeurd.