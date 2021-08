President van Afghanistan geeft hoop op: “Burgeroorlog is onvermijdelijk”

Een burgeroorlog in Afghanistan is volgens president Ashraf Ghani onvermijdelijk. Een woordvoerder van Ghani zegt dat de president wil gaan samenwerken met regionale milities en krijgsheren om de opmars van de militant-islamitische taliban te stoppen.

Ghani denkt niet dat er nog iets uit de vredesonderhandelingen tussen beide partijen komt, al blijft hij openstaan voor het gesprek, zegt zijn woordvoerder. Toch bereidt hij zich voor op een burgeroorlog, vergelijkbaar met de situatie in de jaren negentig. De president wil ook burgers gaan bewapenen, zodat zij zich ook kunnen weren tegen de taliban.

De laatste gesprekken tussen de taliban en de Afghaanse regering dateren van 17 juli, waarna beide kampen lieten weten de onderhandelingen te willen voortzetten. Tot nog toe vonden er echter geen nieuwe gesprekken plaats.

NAVO roept taliban op om militair offensief stop te zetten

Ook de NAVO omschrijft de veiligheidssituatie in Afghanistan als “moeilijk en uitdagend” en roept de islamitische taliban op om zijn militair offensief stop te zetten. “We delen de diepe bezorgdheid van de VN-Veiligheidsraad over het vele geweld dat door het militaire offensief van de taliban wordt veroorzaakt, waaronder aanvallen op burgers en andere schendingen van de mensenrechten”, aldus een NAVO-functionaris.

De functionaris voegde eraan toe dat er geen militaire oplossing is voor het conflict. “De taliban moeten begrijpen dat ze nooit erkend zullen worden door de internationale gemeenschap als ze het politieke proces negeren en het land gewapenderhand willen veroveren. Ze moeten hun aanvallen opschorten en in goed vertrouwen deelnemen aan de vredesgesprekken.” De NAVO-functionaris riep op tot een “inclusief vredesproces, geleid en beheerd door Afghanistan zelf”.

Zo’n vredesproces moet resulteren in een staakt-het-vuren en een politiek vergelijk, waarin zowel de mensenrechten van Afghanen als de rechtstaat worden gerespecteerd, en verzekeren dat Afghanistan nooit meer zal dienen als veilige haven voor terroristen. “We roepen alle regionale actoren op om een constructieve rol te spelen. Een stabiel en veilig Afghanistan is in ieders voordeel”, aldus de functionaris.

Sinds de terugtrekking van internationale troepen is de taliban aan een sterke opmars bezig. De ene na de andere provinciehoofdstad valt nu in hun handen, waardoor de taliban steeds meer gebieden onder hun controle krijgen. De taliban heersten in de jaren negentig al over een groot deel van het land. Hun regime kwam ten val toen de VS binnenvielen na de terreuraanslagen op Amerikaans grondgebied van 11 september 2001. De taliban voerden de afgelopen twintig jaar een guerrillastrijd tegen troepen van de regering in Kaboel en de internationale strijdkrachten in hun land.