Junta in Myanmar zegt “niets te maken” te hebben met complot tegen VN-ambassadeur

De junta heeft “niets te maken” met het vermoedelijke complot tegen Kyaw Moe Tun, Myanmarees ambassadeur bij de Verenigde Naties en een fervent tegenstander van het militaire regime. Dat hebben de officiële media van Myanmar dinsdag gemeld.

Vorige week arresteerden de Amerikaanse autoriteiten in de staat New York twee Myanmarezen wegens hun vermoedelijke betrokkenheid bij een plan om de diplomaat tot aftreden te dwingen en hem te doden als hij weigerde. Phyo Hein Htut (28) en Ye Hein Zaw (20) stonden in contact met een wapenhandelaar in Thailand die wapens verkoopt aan het leger van Myanmar, aldus de Amerikaanse autoriteiten.

De Amerikaanse justitie onderschepte een telefoongesprek tussen een van de twee verdachten en de wapenhandelaar, waarin laatstgenoemde sprak over het inhuren van handlangers om de banden van de auto van de ambassadeur te saboteren, zodat hij een ongeluk zou krijgen. De Amerikaanse autoriteiten maakten ook melding van een betaling van 4.000 dollar, die als voorschot voor de operatie werd voorgesteld.

Phyo Hein Htut en Ye Hein Zaw zijn voor een federale rechtbank in de VS gedaagd en kunnen tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen. “Myanmar heeft niets te maken met dit incident (...) dat een interne aangelegenheid is voor de Verenigde Staten”, schreef de staatskrant Global New Light of Myanmar dinsdag Daarbij verwees ze naar een verklaring van het Myanmarese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Myanmar verkeert in chaos sinds het leger op 1 februari de regering van Aung San Suu Kyi heeft afgezet. Ze beschuldigen haar van fraude bij de verkiezingen van 2020. Meer dan 950 mensen zijn al gedood in bloedige optredens van het leger om alle protesten de kop in te drukken, volgens een plaatselijke ngo.