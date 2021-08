Officieel: Anderlecht stalt overbodige Michel Vlap een seizoen bij Twente

Anderlecht verhuurt Michel Vlap (24) komend seizoen aan het Nederlandse Twente. De club uit Enschede neemt ook een deel van zijn loon over, maar bedong geen aankoopoptie.

Paars-wit hoopt vooral dat Vlap in Nederland weer ontploft, zodat hij volgende zomer kan worden verkocht. De Fries heeft nog drie seizoenen contract, maar viel uit de gratie van Vincent Kompany. In het seizoen 2018-2019 scoorde hij nog 16 keer voor Heerenveen, waarna RSCA hem kocht voor 7 miljoen euro. Vorig jaar was zijn uitleenbeurt aan de Duitse staartploeg Bielefeld geen succes. Zijn grootste succesje was er een goal tegen Bayern München.

Twente begint dit weekend aan de Eredivisie tegen Fortuna Sittard, de week erna volgt Ajax. De ploeg uit Enschede wil daarom zo snel mogelijk al een beroep doen op Michel Vlap.