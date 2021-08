Sparta Praag biedt excuses aan na racistische uitlatingen in wedstrijd tegen AS Monaco: “Wij zijn diep bedroefd”

Sparta Praag heeft zich maandag verontschuldigd voor de racistische uitlatingen tijdens de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League van vorige week tegen AS Monaco.

“Wij zijn diep bedroefd over het incident dat zich tijdens de wedstrijd van vorige week heeft voorgedaan”, aldus de Tsjechische club in een open brief aan Monaco-middenvelder Aurélien Tchouaméni en zijn team in de aanloop naar de terugwedstrijd van dinsdag.

“Dankzij de beelden van de omroep zijn de betrokkenen geïdentificeerd, wordt er een onderzoek ingesteld en krijgen zij een stadionverbod voor alle wedstrijden van de club”, beloofde Sparta Praag.

De Tsjechische club beloofde ook “nultolerantie voor elke vorm van discriminerend gedrag”.

De Franse middenvelder Aurelien Tchouameni klaagde na het scoren van het openingsdoelpunt in de 37e minuut bij zijn coach Niko Kovac over racistische kreten uit de tribunes van de Generali Arena. Het ging om apengeluiden. Hij maakte zijn klachten vervolgens ook over aan de Engelse ref, Michael Oliver. Die vroeg de stadionomroeper het publiek eraan te herinneren dat bij een nieuw incident de wedstrijd zou worden stopgezet. Het spel hervatte na enkele minuten opnieuw, maar daar waren de Monaco-spelers duidelijk niet over te spreken.

Foto: ISOPIX

Het incident was voor de UEFA aanleiding om een tuchtprocedure tegen te beginnen tegen Sparta Praag wegens “discriminerend gedrag, beledigende gezangen en het gooien van voorwerpen naar een speler”.

Vorige week legde de Tsjechische Liga Sparta Praag een boete op en dreigde het zijn stadion te sluiten wegens racistische gezangen tegen de Franse verdediger Florent Poulolo tijdens een competitiewedstrijd.